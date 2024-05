Meglio non avere Fedez nei social

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il fenomenoche si sgonfia dopo quello della consorte Chiara Ferragni la dice lunga sui mezzi di comunicazione da cui oggi dipendiamo. Notti brave, supercar, alcol, donne, feste e contorno di ultras che vanno in giro a pestare la gente.è libero di cambiare vita, e di far alba con chi vuole, naturalmente, a patto che non commetta (o faccia commettere) reati. Ma il cambiamento repentino dell’immagine non può non colpire: il bravo papà della famigliola felice, tutto pappe e impegnoe, beneficenza e valori civili, è diventato in un batter d’occhio un viveur nottambulo che si accompagna con i violenti della curva, fra bagordi e risse. O forse, è ritornato a essere quello che è sempre stato. Dimostrando così, ancora una volta, quanto isiano ingannatori fetenti.