Meglio l' imam di Ratzinger e quella frase sulla jihad | le sconcertanti sparate del candidato Odifreddi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tutto sommato,il (finto)di Torino Brahim Baya di PapaStampa, l'ex radicale e oggi fondamentalista ateo Piergiorgio, matematico, opinionista politico e soprattuttoalle Europee con Pace Terra Dignità di Michele Santoro, verga un editoriale a tratti surreale a proposito della preghiera islamica all'Università di Torino. Nella sua furia iconoclasta,se la prende con chi stigmatizzando l'accaduto ha difeso la laicità. "C'è stata infatti una levata di scudi universale. La ministra dell'Istruzione, il presidente della Regione, i rettori dell'Università e del Politecnico, professori e giornalisti di varia provenienza: tutti si sono stracciati le vesti". Abbastanza incredibilmente,cita anche due importanti commentatori dello stesso quotidiano torinese: "Elena Loewenthal ha parlato di «tempio della laicità violato», e Vladimiro Zagrebelsky della laicità come «carattere fondamentale della Repubblica nel suo insieme e in ogni sua articolazione».

