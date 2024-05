(Di lunedì 27 maggio 2024) Un attacco dadegli Stati Uniti agliin Ucraina “significa una, e un ministro degli Esteri, anche di un Paese come la, dovrebbe capirlo”. La minaccia arriva sulla piattaforma X (ex Twitter) dall’ex presidente russo e vice capo del Consiglio di sicurezza del Cremlino Dmitrij, che ha risposto così a un’intervista concessa al Guardian dal ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, il cui Paese ha deciso di “re” ilcona e Bieloa. La minaccia di“La contropolacca di una strana creatura chiamata Blinken (il segretario di Stato Usa, ndr), con un cognome molto più sonoro Sikorski, a quanto pare, ha deciso di spaventare i suoi stessi padroni”, ha scritto ierisu X.

