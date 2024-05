Mecacci tuona | | Vergogna - non trovo altre parole

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Grande delusione per la Sella Cento, che spreca un’altra occasione per provare a conquistare quei punti che le servono per certificare una salvezza in serie A2 che resta vicinissima ma che proprio non vuole arrivare. Ieri serviva una vittoria e la contemporanea sconfitta di Chiusi, invece è successo esattamente il contrario. A Latina, i ragazzi disono riusciti a reagire nella fase finale e quando sembravano ancora una volta a un passo dalla vittoria si sono sciolti come neve al sole. Ora sarà fondamentale il match co Agrigento di mercoledì per riuscire a scrivere la parola fine sulla stagione, o almeno avvicinarsi a questo traguardo che si sta complicando. A fine partita coachè durissimo: ", questo è il commento che racchiude meglio quello che penso in questo momento e questo senza voler togliere meriti a Latina, che ha giocato con tantissime assenze pesanti – dice il coach –.