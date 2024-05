Mazzola | Inter dei record Herrera una belva nel preparare le partite!

(Di lunedì 27 maggio 2024), storica leggenda dell’, ha parlato dell’epoca d’oro del club nerazzurro, concentrandosi sulla figura dell’allenatore Helenioha offerto un ritratto vivido di, ricordato come uno dei più grandi tecnici nella storia del calcio e il principale artefice dell’deidegli anni ’60.DEI– L’degli anni ’60, spesso definita “La Grande”, ha vinto tutto quello che c’era da vincere, dominando in Italia e in Europa. Guidati da, i nerazzurri conquistarono tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppecontinentali., uno dei protagonisti di quella squadra, ricorda con orgoglio quei momenti gloriosi. Helenioha lasciato un’eredità indelebile nel mondo del calcio.

