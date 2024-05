Maxi tir incastrato la camionista aveva seguito il navigatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Civitanova, 27 maggio 2024 – Alla guida di un Tir segue il tracciato indicato dale finiscea Fontespina. Disavventura, questa mattina, per unadi nazionalità italiana. Intorno alle 11 è dovuta intervenire una pattuglia della polizia municipale perché il ‘bisonte’ era bloccato in via Regina Margherita, all’angolo con via Rossini. Sedici metri la lunghezza del mezzo che non riusciva ad effettuare la svolta. Con l’aiuto dei vigili urbani, e della cortesia di proprietari di auto che hanno provveduto a spostarle dai parcheggi che creavano intralcio al transito del mezzo pesante, l’autista è riuscito a guadagnare la statale adriatica.