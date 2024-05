Maxi rissa un ragazzo in prognosi riservata | dopo gli arresti chiuso il bar per 15 giorni

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 27 maggio 2024 –in città, operato uno dei feriti e barper 15. Arrivano gli ultimi aggiornamenti che riguardano lascoppiata, alle 22 del 26 maggio 2024, in viale Montegrappa a Sant’Angelo Lodigiano. Il pestaggio ha visto coinvolte 10 persone di nazionalità romena, moldava e ucraina e i cui motivi, al momento, non sono noti. Il Questore di Lodi, “per tutela dei cittadini”, haper 15il bar di viale Montegrappa. La, durante la quale, come ricostruito dagli inquirenti, sarebbero stati usati un’ascia, una livella da muratore e una sbarr a, ha infatti costretto le forze dell’ordine a presidiare l’area tutta la notte e a tenere chiusa la via tre ore. Questo davanti a decine di residenti, sconvolti per l’accaduto.

