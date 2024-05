Maxi rissa a Sant' Angelo Lodigiano | scattano arresti e denunce

(Di lunedì 27 maggio 2024)(Lodi), 27 maggio 2024 – Nuova notte di violenze a, dopo latree duea piede libero. La Questura di Lodi, intervenuta con le volanti e la squadra mobile, insieme alla guardia di finanza, in viale Montegrappa a, sta cercando di far luce sull’ennesimo fatto di violenza della città. Questa volta si sono scontrate una decina di persone dell’Est Europa e a stretto giro, nella nottata tra il 26 e il 27 maggio 2024, la polizia ha fermato tre persone in flagranza di reato e denunciato altri due presunti coinvolti a piede libero. Si lavora però per identificare la restante parte dei contendenti. I motivi della, che ha tenuto sotto scacco viale Montegrappa e decine di residenti, a lungo termine, fino a costringere le forze dell’ordine a rimanere tutta la notte, al momento sono sconosciuti.

