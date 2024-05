Max Verstappen preoccupato dalle prestazioni della Red Bull | Non sappiamo cosa fare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) Problemi in casa Red? Sembrerebbe di sì. Le ultimeRB20 hanno alimentato non poche preoccupazioni nella scuderia di Milton Keynes e a Montecarlo la classe dell’olandese Maxnon è bastata. La macchina anglo-austriaca ha manifestato criticità nell’affrontare i cordoli del Principato e, nello stesso tempo, ci sono difficoltà nella correlazione tra simulatore e pista. In sostanza, sembrerebbe che da una situazione di dominio assoluto si sia improvvisamente passati a un contesto nel Circus molto più incerto. Meritocrescita di McLaren e di Ferrari, ma probabilmente anche per via di qualche errore dei “bibitari”. Non è dato sapere se l’addio di Adrian Newey abbia una relazione, ma resta il fatto che a Monaconon abbia potutomeglio di sesto e Sergio Perez, sfortunato nell’incidente innescato da Kevin Magnussen, si sia qualificato 18° sulla griglia del GP del Principato.