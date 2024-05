Mattone spremuto dal Fisco arriva un nuovo tsunami | gli italiani rischiano di finire sul lastrico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Facciamo un po' di conti. Ieri abbiamo visto che il sistema fiscale italiano è formato da alcuni grandi pilastri e da una miriade di microtasse che producono più adempimenti, scocciature e perdite di tempo di quanti euro riescano a portare nelle casse dell'erario. Su quest'ultime, per una maggioranza che è stata eletta per semplificare, tagliare e ridurre la pressione fiscale, la direzione è chiara. Radere al suolo senza pietà balzelli assurdi come le imposte per raccogliere funghi o per il rumore provocato dagli aerei. Ma torniamo ai pilastri. Il primo, ovviamente, è l'Irpef, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che nel 2022 valeva circa 188 miliardi di gettito. Il secondo è l'Iva, che ammonta a 138 miliardi di euro. A seguire ci sono l'Ires (44miliardi) e l'Irap (27 miliardi).