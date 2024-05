Matteo Tambone saluta la Vuelle | giocherà con il Sassari

(Di lunedì 27 maggio 2024) Pesaro 27 maggio 2024 – “Capitan, mio capitan” per i tifosi dellaresta ora solo una celebre frase di un film. Perché, uno dei giocatori bandiera della formazione biancorossa, ha cambiato casacca dopo alcuni anni di militanza. Rimbalza infatti da, che lo aveva cercato anche questo inverno, che la guardia play ha firmato il contratto per cui il prossimo anno il capitano (ormai ex) vestirà i colori della formazione isolana. Cosa ha fatto la società per trattenerlo, sperando che il capitano potesse guidare la truppa pesarese anche nel torneo di A2? Le indiscrezioni delle ultime 24 ore parlano di una conferma del vecchio contratto - intorno ai 90mila euro - , ma evidentemente la cifra non è bastata anche perchéoltre a militare nel massimo campionato sarà impegnate anche nelle coppe.

