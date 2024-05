Mastella | Calenda fa il pavone inutile votarlo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per dare segnali di vita in una campagna elettorale in cui si è autocondannato a contare come il due di briscola,continua a usare l’offesa nei miei confronti. Non ha il quid e stavolta manco il quorum:, in Europa non andrà”. Lo dice Clemente, sindaco di Benevento. “La boriosa presunzione da cui è affetto lo ha già portato ad impigliarsi come unnella sua stessa ruota: si crede il competente che fa le pagelle, è solo un arrogante”, aggiunge. “Mentre Azione continua a dimagrire e perdere pezzi, lui si sollazza nell’insulto. Ribadisco, resta il giovanotto cui passavo qualche segnalazione ai tempi della Prima Repubblica”, conclude. L'articolo proviene da Anteprima24.it.