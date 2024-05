Massimo Bernardini dopo l’addio a TvTalk | Mi mancherà il gruppo Difficolta? Tante Un conduttore Rai si è lamentato senza ragione per gli ospiti Mediaset Telemeloni? Gli altri facevano lo stesso con più stile

(Di lunedì 27 maggio 2024) Quando suono il campanello di casasono le 15:30 del 22 maggio, tre giorni prima dell’ultima puntata dicondotta da. Ci sono dischi e libri dappertutto. Dischi e libri in una stanza ‘dedicata’. Dischi e libri in soggiorno. Dischi e libri nei disimpegni. E strumenti musicali chiusi in un armadio: contrabbasso, pianoforte, basso elettrico, chitarra acustica. Perchéè musicista e arrangiatore (e “polistrumentista amatore”). Prima di fare tv (come gli suggerì Giorgio Gaber), ha fatto il critico musicale ed è stato responsabile della redazione spettacoli dell’Avvenire. Ci sediamo una di fronte all’altro con la luce del sole che entra chiara da una grande finestra, primo sprazzo di sole a Milanodiversi giorni.

