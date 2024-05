Massimo Bernardini | Alberto Matano si lamentò quando Barbara D’Urso venne a Tv Talk Dovevamo dire che vinceva Vita in Diretta e che erano più bravi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 27 maggio 2024)D'Ursosi è lamentatoandò ospite a Tv. Lo racconta lo stesso conduttore del programma di Rai 3,, da cui si è definitivamente congedato sabato per andare in pensione. “C’è chi, dentro la Rai, si è lamentato senza ragione” dichiaraa FQ Magazine, parlando delle difficoltà riscontrate negli anni nell’ospitare a Tvvolti della concorrenza. “Cambia dirigenza e chi arriva puntualmente dice ‘ecco, ospitano la concorrenza’, ogni volta tocca spiegare la necessità del programma di avere ospiti da ogni canale, per essere terzi. Non sa quante rogne abbiamo avuto“, sottolinea. Una di queste, però, non è arrivata dai vertici aziendali mattamente da un conduttore Rai: