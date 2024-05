Marotta tranquillizza | L’Inter è in salute! Lotteremo per ottenere il massimo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024) Giuseppe, presente alla festa delClub di Milano, sale sul palco per ringraziare i sostenitori nerazzurri. Non mancano parole di rassicurazione per il futuro. RASSICURAZIONI – Con il cambio ai vertici dele il subentro del fondo Oaktree nella proprietà, molti tifosi nerazzurri sono preoccupati del futuro del club. Giuseppe, intervenuto nel corso di una festa organizzata dalClub di Milano, ci tiene a rassicurare tutto il mondo nerazzurro: «Posso garantirvi che ci sarà assoluta continuità nella gestione. Volevo dire a tutti quelli che parlano male di noi, che spinti dalla cultura dell’invidia diffondono notizie tendenziose che dipingono una società allo sbando, cheè una società viva e vegeta e in grande