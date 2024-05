Mariusz Sodkiewicz l’ex dipendente Rai che denunciò la presenza di amianto in viale Mazzini | indagini per omicidio colposo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si indaga persulla morte diRai di 62 anni che aveva denunciato di aver contratto la sua malattia nei corridoi die morto il 13 maggio scorso. L’inchiesta era stata aperta in origine per lesioni colpose, ma il reato si è poi aggravato dopo la morte.è deceduto a causa di un mesotelioma pleurico, una forma tumorale dovuta all’esposizione all’. L’uomo aveva detto di averlo contratto fra le mura del quartier generale Rai e a marzo aveva presentato una denuncia chiedendo di “individuare e giudicare i dirigenti responsabili per la mancata protezione dei dipendenti esposti all’” nella sede centrale romana di. Il fascicolo è coordinato dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, che ha disposto l’autopsia.

Le missioni in zone di guerra come quelle nei Balcani, dove venivano usate armi all'uranio impoverito, certo. Ma anche e soprattutto l'esposizione all'amianto avvenuta per anni nella sede Rai di Roma in cui aveva lavorato. Il mesotelioma che il giornalista Franco Di Mare ha rivelato di avere ... liberoquotidiano

L’avvocato di Franco Di Mare: “Clamore per la sua morte inutile senza azioni concrete su amianto” - L’avvocato di Franco Di Mare: “Clamore per la sua morte inutile senza azioni concrete su amianto” - L'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, fa il quadro della situazione dopo il clamore sollevato dalla vicenda Di Mare ... fanpage

Morto per amianto, si indaga per omicidio - Morto per amianto, si indaga per omicidio - I pm di Roma indagano per omicidio colposo in relazione alla morte, avvenuta il 13 maggio scorso, dell’ex dipendente della Rai, mariusz Marian sodkiewicz, deceduto a causa di un mesotelioma pleurico, ... ilfattoquotidiano

Ex dipendente Rai morto per sospetta esposizione all’amianto, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo - Ex dipendente Rai morto per sospetta esposizione all’amianto, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo - La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in relazione alla morte dell'ex dipendente Rai sodkiewicz, causata dall'amianto. lanotiziagiornale