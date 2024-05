Maria Benfante uccisa a martellate in testa | arrestato il figlio

(Di lunedì 27 maggio 2024) È stato portato nel carcere Pagliarelli ildell'anziananella sua villetta lungo la strada provinciale 1, al confine tra i comuni di Borgetto e Partinico, in provincia di Palermo. I carabinieri hannoMaurizio Amoroso, 59 anni, accusato di aver ucciso la madre novantenne.

