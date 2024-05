Maresca-Chelsea ci siamo | l’allenatore italiano è il prescelto per il dopo Pochettino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Londra, 27 maggio 2024 –Vialli, Ranieri, Di Matteo, Ancelotti, Conte e Sarri, un altro allenatoresta per sedersi sulla panchina del. È Enzoildei Blues per sostituire Mauricio: secondo i media inglesi, il club ha deciso di puntare forte sul 44enne tecnico, fresco di promozione in Premier League alla guida del Leicester., cresciuto come allenatore nello staff di Guardiola al Manchester City e tornato in Inghilterrauna breve parentesi come tecnico del Parma, sarebbe interessato all'incarico e il– che ha intanto scartato la candidatura di Kieran McKenna (che ha conquistato la promozione in Premier alla guida dell'Ipswich) – starebbe ora provando a trovare un accordo col Leicester.

Calcio: Chelsea. Tutto su Maresca, si tratta con Leicester - Calcio: Chelsea. Tutto su Maresca, si tratta con Leicester - I Blues vogliono il 44enne tecnico italiano per sostituire Pochettino LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Dopo Vialli, Ranieri, Di Matteo, ... sport.tiscali

Frederic Massara, ex Direttore Sportivo del Milan, è pronto a tornare in pista: accordo con il Rennes per la prossima stagione - Frederic Massara, ex Direttore Sportivo del Milan, è pronto a tornare in pista: accordo con il Rennes per la prossima stagione - Frederic Massara, ex Direttore Sportivo del Milan, è pronto a tornare in pista: accordo con il Rennes per la prossima stagione Come riportato dall’Equipe, Frederic Massara, ex DS del Milan, è pronto a ... milannews24

Panchina Milan, non ci sono più dubbi: “Il prescelto è lui” - Panchina Milan, non ci sono più dubbi: “Il prescelto è lui” - Le dichiarazioni del giornalista non lasciano dubbi in merito alla prossima panchina del Milan. Ormai tutto appare davvero deciso ... milanlive