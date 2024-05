Mare Fuori la quinta stagione anticipa i tempi | data d’inizio e cast rivoluzionato

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Iing per ladisono ufficialmente partiti e le riprese incominceranno a breve per andare poi avanti per tutta l’estate. Tra novembre e dicembre, la serie dovrebbe essere già pronta motivo per cui si ipotizza che possa essere disponibile in anticipo rispetto aidei passati capitoli. C’è tanta curiosità sui protagonisti della nuova storia, in quanto molti di questi saranno new entry. Diversi personaggi storici, non a caso, non faranno parte della trama, aprendo di fatto un nuovo ciclo.5: quando esce la? Da qualche settimana si sono aperti iing diche serviranno a trovare nuovi volti da inserire nel quinto capitolo. Proprio come negli ultimi anni, le riprese occuperanno tutta laestiva, fatta eccezione per il mese di agosto.