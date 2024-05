Marcus Thuram regala la sua maglia a Sandro Sabatini con la dedica Ciao Downgrade Andrà in beneficenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si chiude con il sorriso la polemica a distanza tra. Nei giorni scorsi l’attaccante dell’Inter aveva pubblicato un video con le parole del giornalista, che definiva il francese unrispetto ad Edin Dzeko (ceduto in estate). La risposta non si è fatta attendere conche ha lamentato una “tempesta di messaggi e di odio” smosso dal video in questione.ha quindi spedito unain regalo a. “Ne approfitto per ringraziare, che è stato simpatico e mi ha detto che l’ho motivato per vincere lo Scudetto. Mi ha preso un po’ in giro giustamente, ma questala darò all’asta in”, ha detto il giornalista durante la puntata di Pressing su Mediaset, mostrando il regalo.