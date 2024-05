Marco Filomeno chi era il 30enne morto sulla via del Mare | ‘Illuminerai ovunque andrai’

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un dolore incontenibile per i familiari, gli amici e anche solo per i conoscenti, perché, ildomenica 26 maggiovia dela Roma era benvoluto da tutti. Tra i tanti messaggi di cordoglio che si susseguono senza sosta dalla notizia della morte del: ‘Una delle persone più garbate, belle ed educate mai incontrate. Illuminerai. incidente mortale via del– Foto di repertorio ANSA (ilcorrieredellacitta.com)I messaggi di cordoglio Sul profilo Facebook del giovane barman si legge l’affetto che aveva saputo costruire anche con chi lo conosceva poco. La notizia della tragedia si è diffusa velocemente. In tanti piangono la morte delche viaggiata in sella alla sua Yamaha quando s’è scontrato con una Fiat Tipo.

