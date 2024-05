Marco Filomeno - chi era il 30enne morto a Roma in moto | ex barman in locali vip

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si chiamavail giovanedomenica mattina sulla via del Mare a. Si tratta della 58esima vittima della strada nella Capitale dall’inizio del 2024.aveva 30 anni e si trovava in sella alla suadi marca Yamaha, quando si è schiantato contro una Fiat all’altezza di Tor di Valle.Leggi anche: In un fosso colrino regalo di compleanno, Matilde muore così a 18 anni Dove aveva lavoratoSecondo quanto riporta il Corriere della Sera,aveva iniziato a lavorare quando era ancora molto giovane, nel campo del turismo e della ristorazione. Aveva svolto il mestiere diin diversimolto conosciuti, come il Gambrinus di Ostia e l’Albergo del Senato al Pantheon. Maaveva lavorato anche come addetto alla sicurezza per Aeroporti die impiegato per Zetema, una società del Comune.

