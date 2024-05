Marco Cattaneo e Stefano Borghi lasciano Dazn | la conferma in Sunday Night Square

(Di lunedì 27 maggio 2024). Arlo sono stati gli stessi giornalisti che al termine dell’ultima puntata dihannoto il loro addio alla piattaforma.è approdato anel 2021, diventando il volto di punta dello show domenicale e di altri format, come ad esempio Open Var, il programma di approfondimento sul mondo arbitrale. Secondo il sito specialistico TVBlog,dovrebbe approdare a Sky Sport, mentresarebbe pronta a mettere sotto contratto l’ex calciatore, attuale opinionista Rai, Daniele Adani. Ancora niente di ufficiale. Ma in attesa dei trasferimenti dei calciatori, il mercato della tv entra nel vivo. SportFace. .

DAZN lancia contenuto esclusivo sugli arbitri: dietro le quinte del mondo arbitrale - dazn lancia contenuto esclusivo sugli arbitri: dietro le quinte del mondo arbitrale - La partnership formativa e informativa siglata tra dazn, FIGC, AIA, con la collaborazione della Lega Serie A, si arricchisce di un altro contenuto inedito che per la prima volta in assoluto nella stor ... digital-news

Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 38a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Serie A 2023/24 - Diretta dazn 38a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - La 38a giornata di SERIE A TIM su dazn promette di essere un crocevia fondamentale nella lotta per la permanenza nel massimo campionato. Chi trionferà e raggiungerà la salvezza Chi sarà condannato al ... digital-news

Orsolini, festa Champions! Carica l'inviato di Dazn in macchina e gira per Bologna VIDEO - Orsolini, festa Champions! Carica l'inviato di dazn in macchina e gira per Bologna VIDEO - E` festa grande a Bologna per la qualificazione alla Champions League. La sconfitta della Roma contro l`Atalanta vale l`aritmetica certezza, la squadra allenata. calciomercato