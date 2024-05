(Di lunedì 27 maggio 2024) Ancona, 27 maggio 2024 – ??????Sei gare, 89 offerte, opere del valore complessivo di 136,4 milioni. Viaprogettazione esecutiva eurgenza di Fano, Senigallia, Civitanova e Urbino,ristrutturazione dell’ospedale di Pergola edella nuova struttura di Cagli (con annessa Casa di comunità). Il cantiere dell’edilizia ospedaliera nellemacina numeri e progetti, secondo il report della Regione. L’orizzonte è nero su bianco nel Masterplan con il quale “abbiamo programmato di investire oltre un miliardo per dotare la regione di presidi all’avanguardia e in grado di garantire la continuità dei servizi anche in situazioni emergenziali”, tiene il punto Francesco Baldelli, assessore regionale alle infrastrutture.

Marghera, ecco la nuova piazza. La giunta ha approvato il progetto di riqualificazione, ci sarà anche un'area verde - Marghera, ecco la nuova piazza. La giunta ha approvato il progetto di riqualificazione, ci sarà anche un'area verde - MARGHERA - Riflettori accesi sul futuro di Marghera. Mentre la Giunta comunale approva il progetto definitivo che porterà alla riqualificazione urbana di piazza Mercato su cui oggi sorgono ... ilgazzettino

Marche, via alla realizzazione delle palazzine dell’emergenza - Marche, via alla realizzazione delle palazzine dell’emergenza - Via alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle palazzine dell’emergenza urgenza di Fano, Senigallia, Civitanova e Urbino, alla ristrutturazione dell’ospedale di Pergola e alla ... ilrestodelcarlino

Ufficio urbanistica verso il trasloco: "Ora nella palazzina gli alloggi Ers" - Ufficio urbanistica verso il trasloco: "Ora nella palazzina gli alloggi Ers" - Tutte le funzioni verranno trasferite nel polo di via Fratti e i locali diventano case per persone in difficoltà ... lanazione