Manfredi ‘vogliamo fare un Palaeventi per musica e sport’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Noi pensiamo diun grandeche sia in grado di ospitare manifestazionili oltre che sportive perché questo garantisce anche sostenibilità economica nella realizzazione, nella gestione e manutenzione dell’immobile“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, a margine della presentazione del calendario di grandi concerti (LEGGI QUI) che si svolgeranno in città nel mese di giugno tra piazza Plebiscito e lo stadio Maradona. E proprio in vista dei numerosi impegni che la città si appresta ad ospitare, il sindaco ha affermato che “ci sarà un grande sforzo e un impegno forte dell’amministrazione, della nostra polizia municipale e di tutta la nostra struttura. Ci dobbiamo abituare ad avere più eventi in contemporanea e dobbiamo andare sempre di più in questa direzione.