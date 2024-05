Manchester United | Anthony Martial lascia il club dopo nove anni

(Di lunedì 27 maggio 2024)il. Ad annunciarlo è lo stesso attaccante, attraverso un messaggio su Instagram: “Da quando sono arrivato nel 2015, ho avuto l’immenso onore di indossare questa maglia e di giocare davanti a voi, i migliori tifosi del mondo!“. La squadra ha appena ottenuto al FA Cup contro ilCity, ma è reduce della sua peggior stagione in Premier League dal 1992. Il futuro del calciatore francese, che ha collezionato 90 reti in 317 partite di Premier. SportFace. .

De Zerbi candidato alla panchina del Manchester United del dopo Ten Hag. Lo scrive il Daily Mail. Il quotidiano inglese definisce Roberto De Zerbi come un candidato a sorpresa per il lavoro di allenatore del Manchester United se il club decidesse di licenziare Erik Ten Hag. Gli altri candidati ... ilnapolista

2024-05-27 21:27:19 Breaking news: L’attaccante del Manchester United Anthony Martial ha rivelato che lascerà il club come free agent. Il contratto del francese scade in estate e, senza alcun prolungamento messo sul tavolo dal club, ci sarà una separazione reciproca. Ha scritto una lettera sui ... justcalcio

L’annuncio di Anthony Martial , attaccante francese del Manchester United , sul suo addio ai Red Devils. I dettagli Anthony Martial , tramite i propri social, ha annuncia to l’ADDIO al Manchester United a PARAMETRO ZERO . ANNUNCIO – «Cari tifosi del Manchester United . Con grande emozione vi scrivo oggi ... calcionews24

Martial lascia il Manchester United - Martial lascia il manchester united - Anthony Martial, una delle bandiere del manchester united, ha annunciato che lascerà il club dove ha giocato negli ultimi nove anni, per "aprire ... sportmediaset.mediaset

Premier League: Anthony Martial lascia il Manchester United - Premier League: Anthony Martial lascia il manchester united - (ANSA) - ROMA, 27 MAG - Anthony Martial, una delle bandiere del manchester united, ha annunciato che lascerà il club dove ha giocato negli ... sport.tiscali

Lo United fa la voce grossa: Roma e Juve al tappeto - Lo united fa la voce grossa: Roma e Juve al tappeto - Archiviato un finale di stagione in chiaroscuro, la Roma ha cominciato a muovere i primi passi per la rimodulazione del proprio organico. Sia in entrata che in uscita, infatti, in casa giallorossa si ... asromalive