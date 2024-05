Manca il braccialetto elettronico e il marito dell' influencer resta in carcere

(Di lunedì 27 maggio 2024) AGI - Ancora un colpo di scena nella vicenda di Siu, labiellese ferita al petto e tutt'ora ricoverata a Novara. Jonathan Maldonato,a giovane donna, accusato di tentato omicidio, non ha ancora fisicamente lasciato la cella. Non è infatti ancora disponibile ilche dovrebbe controllare i suoi movimenti. Lo ha confermato all'Agi l'avvocato'uomo, Giovanna Barbotto. Il provider del servizio, infatti, non è momentaneamente in grado di fornirlo. La Procura di Biella potrebbe ricorrere contro la scarcerazione di Jonathan Maldonato. L'uomo, che era stato incarcerato nella notte tra mercoledì e giovedì con l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato nei confrontia moglie, è stato rimesso in libertà ieri dal Gip che ha ritenuto di applicare le misure del divieto di avvicinamento alla persona offesa e'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria "solo in relazione - precisa la procuratrice Teresa Angela Camelio - al delitto di maltrattamenti in famiglia".

