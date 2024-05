Maltrattamenti in famiglia Picchia la moglie disabile arrestato 76enne

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancora una triste vicenda diinnel Salento. Un uomo di 76 anni di Galatina è statocon le gravi accuse di violenza tra le mura domestiche nei confronti della, una donnadi 67 anni. Il cruento finale della storia e di una lunga serie di percosse esi è avuto nella giornata di ieri, quando sono stati il figlio e la nipote della vittima di questi trattamenti a denunciare il loro parente stretto. La povera donna, costretta su una sedia a rotelle da tempo, avrebbe per anni subito in silenzio questo trattamento, senza avere mai il coraggio denunciare il marito. Figlio e nipote della donna hanno raggiunto la casa della 67enne per accompagnarla a fare una visita medica a causa di una serie di lesioni che la donna aveva subito.

