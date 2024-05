Maltempo sull’Italia - rischio grandine e nubifragi | le previsioni meteo di oggi

Per la giornata di domani , Lunedì 27 maggio 2024, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali .Continua a leggere fanpage

Anche la Fine di maggio sarà segnata dal maltempo . Sul fronte meteo si annunciano ancora temporali per una perturbazione associata a un vortice sul Regno Unito. Vediamo quali sono le tendenze per la settimana del 27 maggio . Le previsioni meteo di lunedì 27 maggio Come spiegano gli esperti... today

Distrutte le ciliegie di Vignola I danni del Maltempo mettono a rischio le semine nel Nord Italia. I maggiori danni alle coltivazioni sono stati registrati in Veneto e in Emilia Romagna. Nella zona di Vignola celebre per le sue ciliegie, pioggia e umidità hanno reso il prodotto non ... sbircialanotizia