Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani martedì 28 maggio | l’elenco delle regioni a rischio

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 8 di domani, 28 maggio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, con quantitativi cumulati puntualmente ... noinotizie

Ancona, 27 maggio 2024 - In arrivo una nuova ondata di maltempo nelle Marche con temporali di forte intensità: la Protezione civile e Arpa Marche hanno diramato un' Allerta meteo gialla per la giornata di domani martedì 28 maggio. Son previsti temporali su tutto il territorio regionale. Stessa ... ilrestodelcarlino

Ancora temporali in arrivo: nuova allerta gialla in Piemonte - Ancora temporali in arrivo: nuova allerta gialla in Piemonte - PIEMONTE - Arpa Piemonte ha diramato una nuova allerta gialla in Piemonte e su tutta la provincia di Alessandria. telecitynews24

Maltempo: temporali al Nord, allerta gialla in 10 regioni - Maltempo: temporali al Nord, allerta gialla in 10 regioni - Una depressione di origine atlantica investe le regioni del nord accentuando l'instabilità e portando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, che si sp ... ansa

Continua la pioggia in Lombardia: scatta ancora l’allerta maltempo fino a domani mattina - Continua la pioggia in Lombardia: scatta ancora l’allerta maltempo fino a domani mattina - Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo per criticità gialla (ordinaria) per temporali dal ... fanpage