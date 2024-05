Malore in strada - passante e medico salvano turista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Siena, 27 maggio 2024 - Una città solidale. Che sa ancora correre quando una persona sta male e ha bisogno di aiuto. Com’è capitato a unche si è accasciato, per un, negli Orbachi. Alle 9.50, in una domenica sonnolenta svegliata solo dai tamburi del Drago che gira per la festa titolare, una ragazza vede un uomo in terra. Un, probabilmente, il nome è inglese. Forse americano. Ha con sé una borraccia. E’ gravissimo, respira a fatica: chiama il 118 e poi comincia ad effettuare il massaggio cardiaco. Non si ferma un attimo, i minuti sembrano intermibabili. Un ragazzo che assiste alla scena dalla finestra corre inalla ricerca di un defibrillatore. Ma l’Università è chiusa, avverte anche i vicini carabinieri di San Francesco.