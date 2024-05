Malore improvviso per Mike Tyson in aereo panico a bordo | le condizioni del pugile

(Di lunedì 27 maggio 2024)sull’American Airlines partito da Miami con destinazione Los Angeles. La voce dell’altoparlante, 30 minuti prima dell’atterraggio, ha chiesto se afosse presente un medico esperto a causa deldi uno dei passeggeri. “Si tratta – ha aggiunto una hostess – di una persona molto importante, e vogliamo essere sicuri che tutto vada per il meglio“. La persona in questione era, colto damentre stava viaggiando sull’in prima classe. Ilha avuto giramenti di testa, nausea e malessere generale. Il suo staff, spaventato, aveva chiesto un intervento urgente e tutto il personale si è mobilitato. L’è atterrato ma è rimasto fermo in pista, in modo da permettere l’arrivo di personale medico e paramedico, che è salito a

