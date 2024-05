Maledizione Roma | non va in Champions nemmeno quando si qualificano in 5 squadre

(Di lunedì 27 maggio 2024) Per la prima volta nella storia cinqueitaliane vanno in. E laarriva sesta. Un’incredibile congiuntura astrale ci potrebbe regalare pure il sesto posto, ma contro ogni amor di patria l’Atalanta batte il Torino e nega una squadra in più all’Italia e l’Europa che conta alla. Una. È arrivato anche l’ultimo verdetto della Serie A, assieme alla salvezza all’ultimo minuto dell’Empoli e la retrocessione del Frosinone: inLeague l’anno prossimo giocheranno Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Non la. Ci hanno sperato i giallorossi, per tutto il girone di ritornol’arrivo di De Rossi ha cambiato l’inerzia della stagione. Poi durante le semifinali d’Europa League contro il Bayer Leverkusen, e persino dopo,tutto sembrava perduto e il trionfo dell’Atalanta aveva riaperto un’ulteriore, insperata finestra.

(Adnkronos) – L'Atalanta batte il Torino 3-0 nell'ultima giornata di campionato, si prende il quarto posto in classifica e esclude la Roma dalla prossima Champions League. I nerazzurri , reduci dal trionfo in Europa League, superano i granata con i gol di Scamacca (26?), Lookman (43?) e Pasalic

DELLAS A RFV: "AD ATENE MISURE DI SICUREZZA RIGIDE. VI SPIEGO L'OLYMPIACOS. FUTURO IN ITALIA..." - DELLAS A RFV: "AD ATENE MISURE DI SICUREZZA RIGIDE. VI SPIEGO L'OLYMPIACOS. FUTURO IN ITALIA..." - Traianos Dellas, allenatore dell'Ofi Creta ed ex giocatore di serie A con Perugia e roma, è intervenuto a Radio FirenzeViola ... ha giocato per molti anni in champions League, e ricordo in particolare ... firenzeviola

