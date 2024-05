Mai sottovalutare l’ipertensione in gravidanza | scopri perchè

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 27 maggio 2024)è uno stato sempre preoccupante, e lo è ancor di più se in gioco ci sono due vite, quella del feto e quello della madre.inva monitorata, trattata, perché i rischi ad essa correlati sono piuttosto importanti. Con il dottor Antonio Simone Laganà, ginecologo,amo le principali differenze, quando si manifesta, quali sono i sintomi, come va monitorata e qual è la terapia da mettere in atto, per evitare cheinpossa comportante gravi conseguenze. Cosa si intende per ipertensione inè una condizione medica a causa della quale, quando si è a riposo, la pressione del sangue nelle arterie è più elevata rispetto agli standard fisiologici normali. Quando i valori pressori superano i 140 mmHg per la pressione sistolica, e i 90 mmHg per la pressione diastolica, si parla di ipertensione.