Magro chiede grinta | Serve più cattiveria

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Concedere 60 punti a loro già all’intervallo non ci permette di competere con Milano". Le parole di Alessandronel dopogara-1 dicono molto, se non tutto, di quel che è mancato alla sua Pallacanestro Brescia. Si torna in campo questa sera con una missione denominata intensità. Sabato sera il metro arbitrale, eccessivamente fiscale da ambo i lati, non ha aiutato, tuttavia i playoff contro una squadra di EuroLeague necessitano di altra presenza. "Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare meglio nelle prossime sfide, dobbiamo cercare di essere meno soft e più duri, facendo magari delle scelte in difesa e scommettere sui giocatori giusti" assicura il coach toscano, anche se alcune pecche sanno di recidiva. Due anni fa Brescia uscì nei playoff contro Sassari proprio per mancanza di fisicità, oltre che per qualche infortunio di troppo.