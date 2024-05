Made in Umbria

(Di lunedì 27 maggio 2024) Costituita nel 2000 la Bitec Elettrosistemi conta trenta dipendenti e due sedi, una a Terni, città dove l’azienda è nata e cresciuta, e un’altra in Sardegna. Tra gli impianti realizzati, che svariano dal settore elettrico a quello meccanico, compreso idroelettrico ed efficientamento energetico, c’è quello relativo al sistema d’illuminazione artistica della facciata di Palazzo Spada, sede del Comune di Terni. Bitec opera nei centri della grande distribuzione e nelle centrali elettriche, oltre che nel comparto delle dighe.

