(Di lunedì 27 maggio 2024) Fidelizzazione e servizio alla clientela. Sono questi i veri pilastri della filosofia aziendale di Gruppo Ciicai: il rapporto con il cliente si basa sull’ascolto e sulla comprensione delle sue necessità e ha sempre come obiettivo la sua soddisfazione. Ogni cliente è unico con necessità e preferenze specifiche e Gruppo Ciicai si impegna per rispondere ad ogni esigenza. Che si tratti di un ordine su misura, di una consulenza tecnica o dell’assistenza post-vendita, l’obiettivo è sempre quello di fornire soluzioni ad hoc. .

‘Mutina for Art’ è il percorso non-profit che, dal 2017, l’azienda Mutina dedica all’arte contemporanea nelle sedi di Fiorano Modenese (Modena) e di Casa Mutina Milano. Viene dato spazio a esposizioni temporanee in collaborazione con artisti e gallerie di opere e progetti che vedono la ceramica ... quotidiano

Fondata nel 1992 a Finale Emilia (Modena), Abk Group Industrie ceramiche Spa è specializzata nella produzione e commercializzazione di rivestimenti in gres porcellanato per interior design e arredo. Grazie ai costanti investimenti in ricerca e sviluppo ABK Group ha sviluppato negli anni materiali ... quotidiano

Made in Emilia-Romagna - made in emilia-romagna - Fidelizzazione e servizio alla clientela. Sono questi i veri pilastri della filosofia aziendale di Gruppo Ciicai: il rapporto con il cliente si basa sull’ascolto e sulla comprensione delle sue necessi ... quotidiano

Made in Umbria - made in Umbria - Costituita nel 2000 la Bitec Elettrosistemi conta trenta dipendenti e due sedi, una a Terni, città dove l’azienda è nata e cresciuta, e un’altra in Sardegna. Tra gli impianti realizzati, che svariano ... quotidiano

"Credito, tutti insieme per aiutare le imprese" - "Credito, tutti insieme per aiutare le imprese" - A Bologna, incontro sul ruolo dei Confidi con il sottosegretario Bitonci. Discussione su riforma del Fondo di garanzia e misure finanziarie in Emilia Romagna per sostenere le imprese. Necessità di col ... ilrestodelcarlino