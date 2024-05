Mad Max George Miller aperto a un videogame diretto da Hideo Kojima

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 27 maggio 2024), celebre regista della saga di Mad Max e di Fuoriosa, spin-off in arrivo nelle sale con protagonista Anya Taylor-Joy, spera di vedere undatratto proprio dall’amata saga post-apocalittica. L’amore diverso il cinema non è di certo una novità: nel corso degli anni i suoi vidogame hanno visto la presenza di celebri attori, ma non solo. In Death Stranding 2: On The Beach, spicca proprio la presenza dello stesso. Durante una chiacchierata con GamingBible, in occasione della premiere del film, il regista ha parlato di un possibile nuovotratto da Mad Max.ha affermato di non essere particolarmente soddisfatto dal risultato raggiunto con il videogioco sviluppato da Avalanche Software e pubblicato nel 2015: il titolo non ha soddisfatto le aspettative del regista in termini di qualità.