Macron | Ue raddoppi il bilancio

(Di lunedì 27 maggio 2024) 19.35 "Noi dobbiamoare il nostroeuropeo". Così il presidente francesea Dresda. L'Ue "ha bisogno del doppio degli investimenti", ha detto citando anche "l'opzione di debiti comuni". Serve un nuovo paradigma per la crescita e "non dobbiamo avere paura del futuro", ha sottolineato. "E' una rivoluzione degna di Copernico costruire questo nuovo quadro di sicurezza e difesa, e farlo come europei". "In Ucraina è in gioco anche la sicurezza dell'Europa"."La pace non sarà la capitolazione di Kiev".