(Di lunedì 27 maggio 2024) Al festival europeo della gioventù davanti alla Frauenkirche diEmmanuelha spiegato che l'Europa non è in guerra con lama che l'Ue continuerà a sostenere Kiev.

Macron lancia l'allarme da Dresda: "La Russia può arrivare qui domani" - macron lancia l'allarme da dresda: "La Russia può arrivare qui domani" - Al festival europeo della gioventù davanti alla Frauenkirche di dresda Emmanuel macron ha spiegato che l'Europa non è in guerra con la Russia ma che l'Ue continuerà a sostenere Kiev ... ilgiornale

Macron a Dresda con la moglie accolto da Walter Steinmeier e consorte - macron a dresda con la moglie accolto da Walter Steinmeier e consorte - (LaPresse) Continua il viaggio di Emmanuel macron in Germania. Il presidente francese, arrivato domenica per la prima visita ufficiale di Stato di un capo dell'Eliseo in 24 anni, lunedì ha fatto tappa ... video.corriere

La sveglia di Macron contro l'autoritarismo dentro e fuori l'Ue - La sveglia di macron contro l'autoritarismo dentro e fuori l'Ue - Durante la sua visita in Germania per i 75 anni della Costituzione tedesca il presidente francese scuote l'Europa ... ilfoglio