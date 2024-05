Macerata - inclusione negata | Niente gita a Parigi per mia figlia disabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – “Si parla tanto die di feste della famiglia. Ma quest’anno ancora non sappiamo se nostrapotrà fare il viaggio con la classe”. O s valdo Calzolaio e Giselda Pianesi vogliono far conoscere le vicissitudini con cui ogni giorno si confronta una persona, raccontando cosa sta capitando alla16enne, iscritta al secondo anno del liceo linguistico. “Nostraha disabilità comportamentali, fisiche e relazionali, problemi alla vista e altre difficoltà, per le quali ha bisogno di assistenza. Tuttavia con il giusto aiuto riesce a studiare, ha finito le medie con il massimo dei voti e, su suggerimento delle insegnanti, l’abbiamo iscritta al linguistico. Al liceo è stata accolta benissimo, la dirigente è molto attenta e ci sostiene sempre.