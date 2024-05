M OCrosetto | Israele sta seminando odio

(Di lunedì 27 maggio 2024) 10.30 "Siamo di fronte a una situazione sempre più difficile nella quale il popolo palestinese viene compresso senza tener conto delle drammatiche difficoltà,dei diritti di uomini,donne e bambini innocenti che nulla hanno a che fare con Hamas.Questa cosa non è più giustificabile".Così Crosetto,ministro della Difesa su Sky,sul raid israeliano a Rafah "Ormai la crisi ha proporzioni difficili da gestire,ho l'impressione che,con questa scelta,stiaunche coinvolgerà i loro figli e l loro nipoti",ha continuato il ministro.

Raid Israele su area umanitaria a Rafah: almeno 40 morti - Raid israele su area umanitaria a Rafah: almeno 40 morti - Milano, 27 mag. (askanews) - Almeno 40 persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, che ha colpito un'area umanitaria con tende che ... libero

Tajani, Hamas attira Israele a Rafah in trappola mediatica - Tajani, Hamas attira israele a Rafah in trappola mediatica - "Hamas sta usando Rafah per creare ulteriore problemi, attirando israele dentro una trappola mediatica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ricordando che però l'Italia "è contraria" ... ansa

Il video con i miliziani di Hamas e il flamenco - Il video con i miliziani di Hamas e il flamenco - Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha pubblicato un video su X accompagnato da una scritta in cui si rivolge al primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e gli dice: «Hamas vi ringrazia per i ... video.corriere