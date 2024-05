Lutto straziante se ne va il bomber giallorosso

(Di lunedì 27 maggio 2024)nel mondo del calcio. Una notizia che ha immediatamente riempito di tristezza tutto il popolo. Ecco di chi parliamo. Ha fatto la storia del club Ve lo abbiamo detto anche altre volte: nel momento in cui una città, un club, perde un giocatore che nel corso degli anni ha fatto la storia, è come se andasse via uno di famiglia. Sì, sappiamo benissimo che è così ed è pure il caso, secondo quanto riportato dal corrieradiromagna.it, di Domenico Ciani,indiscusso del Ravenna tra la fine degli sessanta e l’inizio dei settanta. Addio a Ciani (AnsaFoto) – Ilveggente.it“Ciani – si legge – che avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 8 dicembre, si è spento giovedì scorso e la notizia della sua scomparsa ha subito riempito di tristezza gli appassionati del calcioche ieri ne hanno ricordato le gesta con aneddoti di quegli anni indimenticabili”.

