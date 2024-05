Lukaku è il pupillo di Conte: la cessione di Osimhen sarà la chiave - lukaku è il pupillo di Conte: la cessione di Osimhen sarà la chiave - ForzAzzurri.net - Corriere della Sera - lukaku è il pupillo di Conte: la cessione di Osimhen sarà la chiave L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sul ... forzazzurri

Conte scippa Roma: doppio colpo dopo la firma - Conte scippa Roma: doppio colpo dopo la firma - E in avanti il nome è fondamentalmente uno ben chiaro nella testa di Conte: Romelu lukaku. È il suo pupillo, il mister ha bisogno di fisicità visto e trovare certe caratteristiche è complicatissimo. calciomercato

Gazzetta- Mercato Napoli: Lukaku non è impossibile! In lista Luis Alberto, Dorgu, Koné e Hancko… - Gazzetta- Mercato Napoli: lukaku non è impossibile! In lista Luis Alberto, Dorgu, Koné e Hancko… - L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli, analizzando le trattative in entrata. gonfialarete