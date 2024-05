Luigi Barbati eletto presidente regionale dell’Unpli Campania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 27 maggio 2024)è statoall’unanimità(Unione Nazionale Pro Loco Italiane). All’Hotel De La Ville di Avellino si è tenuta l’assemblea elettiva finalizzata al rinnovo degli organi sociali del Comitatoper il mandato 2024/2028. “Si è trattato di un evento di grande rilevanza – spiega una nota – , dato che il Consiglioconta ben 20 membri, che rappresentano le diverse aree territoriali della”. Un saluto istituzionale alla platea è giunto da Giovanni Mensorio,della III Commissione Turismo della Regione. Emozionato il neo: “Grazie per il lavoro fatto finora, un ringraziamento aluscente Antonio Lucido – ha detto -. Nel nostro mandato, continua, in modo particolare lavoreremo per valorizzare le tante bellezze del nostro territorio e per portare oltre i confini regionali le numerose iniziative che quotidianamente, con grande intuizione e dedizione, portiamo avanti”.