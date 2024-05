Lui solo lui Ed è uno di Amici 23 Sarah altro che Holden | confessa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) Soprattutto dopo la vittoria ad23 si è parlato a più non posso di un presunto flirt traToscano e. Il pubblico di Maria De Filippi sospetta da tempo che ci sia del tenero tra i due cantanti e i social sono stati invasi di indizi e sospetti nelle ultime settimane. Per esempio dopo l’uscita dell’EP di lui molti hanno notato che la voce femminile che dice ‘fuori è buio come l’ossidiana‘ nel brano Ossidiana sembri appartenere proprio alla vincitrice del talent. E questo spiegherebbe anche i ringraziamenti dinel booklet del disco: “Per il supporto e l’ispirazione: George R.R. Martin, Christopher Nolan,Toscano“. I fan sono a dir poco impazziti per questo, nonostante i due abbiano sempre assicurato di esseree nulla più.