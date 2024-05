Lucchese - le mosse | via all’operazione rinnovi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lucca, 27 maggio 2024 - Dei tre giocatori in scadenza di contratto (Rizzo Pinna, Benassai e Tumbarello), sembra che il solo attaccante esterno, autore di 12 reti, sia stato messo nel mirino da alcune squadre di serie "C" (una è l’Entella) che puntano a vincere, ma anche da un paio di squadre serie "B" (tra queste il Pisa); mentre sia il difensore che il centrocampista sarebbero ancora in attesa di proposte interessanti. Se l’obiettivo per la ricostruzione delladella prossima stagione è quello di cambiare cinque-sei "pedine", soprattutto dalla cintola in su, crediamo che sarebbe, altresì, importante continuare ad avere dei punti fermi, delle certezze sia in difesa che a metà campo. E giocatori come Benassai e Tumbarello rientrano sicuramente tra quelle certezze sulle quali un allenatore può fare affidamento.