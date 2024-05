(Di lunedì 27 maggio 2024) I carabinieri hannoin flagranza in pienostorico diun, marocchino, senza fissa dimora e regolare sul territorio nazionale, per i reati di rapina, lesioni aggravate e porto abusivo di armi L'articolo proviene da Firenze Post. .

Lucca: aggredisce più persone con un coltello di giorno in centro. Arrestato 35enne - lucca: aggredisce più persone con un coltello di giorno in centro. Arrestato 35enne - I carabinieri hanno arrestato in flagranza in pieno centro storico di lucca un 35enne, marocchino, senza fissa dimora e regolare sul territorio nazionale, per i reati di rapina, lesioni aggravate e po ... firenzepost

Nei guai il presunto autore del raid nei negozi di Altopascio: fermato per un controllo aggredisce un carabiniere e finisce in manette - Nei guai il presunto autore del raid nei negozi di Altopascio: fermato per un controllo aggredisce un carabiniere e finisce in manette - E' stato trovato con un orologio di lusso e altra merce provento di furto. Gli investigatori gli contestano una serie di colpi nelle attività della cittadina del Tau ... luccaindiretta

Marocchino aggredisce a colpi di coltello due persone al centro accoglienza di via Brunero Paoli: allarme microcriminalità in città - Marocchino aggredisce a colpi di coltello due persone al centro accoglienza di via Brunero Paoli: allarme microcriminalità in città - Sabato pomeriggio i carabinieri della stazione di San Concordio, coadiuvati dai colleghi di Pieve di Compito, hanno proceduto all’arresto in flagranza di un cittadino marocchino, 35enne, senza fissa d ... lagazzettadilucca