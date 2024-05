Luc Merenda | Mi dicono strano perché sono vero

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’attore: «Ho lasciato il poliziesco quando ho capito che il limone era spremuto. In Francia ero così popolare che sarei potuto diventare presidente. I miei incontri in ascensore con Romy Schneider e Brigitte Bardot». .

Luc Merenda: «Oggi mi chiamano in tv e mi propongono film perché perché sono tutti morti» - Luc merenda: «Oggi mi chiamano in tv e mi propongono film perché perché sono tutti morti» - La Verità intervista l’attore Luc merenda che ha appena realizzato il documentario Pretendo l’infermo, diretto da Eugenio Ercolano, in cui racconta, attraverso la sua vita, gli anni Settanta. «Sono ... ilnapolista

Mestre. Dodicenne in classe con tre spinelli nel marsupio: «Non sono miei, qualcuno me li ha dati da tenere» - Mestre. Dodicenne in classe con tre spinelli nel marsupio: «Non sono miei, qualcuno me li ha dati da tenere» - MESTRE - Quell'insegnante deve aver avuto il fiuto di Sherlock Holmes, perché il ragazzino non stava né fumando, né mostrando in giro quegli spinelli pronti per l'uso. ilgazzettino