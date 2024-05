Lube - quattro caselle da riempire Nel mirino ci sono Orduna e Dirlic

(Di lunedì 27 maggio 2024), ne mancano. Con l’ingaggio di Boninfante, il club di Civitanova è arrivato ad avere, di fatto, dieci elementi sicuri in quello che sarà il futuro roster. Il figlio d’arte infatti si aggiunge agli altri due volti nuovi annunciati nelle scorse settimane, vale a dire lo schiacciatore Loeppky e il centrale Gargiulo. Due colpi destinati a recitare un ruolo importante perché saranno titolari nello scacchiere di Medei, due atleti che hanno avuto una similare e notevole progressione nell’ultima stagione. All’Eurosuole Forum saranno appunto azionati da quello che sarà il giocatore più giovane in una rosa di giovani. Al momento infatti Boninfante, classe 2004, risulta il più baby davanti a Nikolov (2003) e Bisotto (2002). In questi giorni tra i tifosi si discute molto di questa mossa, effettivamente un azzardo, una scommessa puntando tutte le fiches sul talento che Mattia ha mostrato nelle varie nazionali giovanili, senza o quasi però averlo riprodotto nei palazzetti di SuperLega.

